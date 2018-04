Diana Nadim vil være verdens bedste bokser

Diana Nadim debuterer fredag som professionel bokser ved Danish Fight Night-stævnet.

Hun skrev i marts kontrakt med den danske boksepromotor Mogens Palle, som har set et stort potentiale i fodboldstjernen Nadia Nadims lillesøster.

Indtil nu har Diana Nadim været en talentfuld amatørbokser, som aldrig har tabt til en anden dansk bokser. Men nu er hun klar til at træde ind i de professionelle rækker.

- Jeg er rigtig glad for, at Mogens Palle giver mig chancen for at vise, hvad jeg kan inden for professionel boksning. Det er en helt anden verden end amatørboksning, siger Diana Nadim.

- Jeg er spændt, men jeg glæder mig også rigtig meget til at komme i ringen og bokse. Jeg har fuldt fokus på træning og kost, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at være i absolut topform.

Ambitionerne er tårnhøje hos den 27-årige debutant.

- Jeg tager et skridt ad gangen, men selvfølgelig har jeg store drømme, siger hun.

- Jeg vil meget, meget gerne blive verdensmester en dag. Jeg ved, hvor hårdt arbejde der skal til for at nå mit mål. Men jeg ved også, at jeg kan klare det, hvis jeg lægger det arbejde i det, der skal til.

Diana Nadim startede ligesom sin søster i fodboldens verden.

Da de afghanskfødte søstre først flygtede til Danmark med deres mor og søstre, boede de på et asylcenter omgivet af fodboldbaner.

- Vi lavede ikke andet end at spille fodbold hele dagen. Fodbolden var det sted, hvor vi kunne slappe af, koble hjernen fra og bare være børn, siger Diana Nadim.

De to søstre spillede senere sammen i klubben IK Skovbakken, hvor Diana Nadim var målmand.

Men hendes temperament passer langt bedre til at stå i bokseringen, fortæller hun.

- Jeg er ikke den bedste holdspiller, så boksning passer bedre til mig. Der er ingen andre, jeg kan give skylden, når jeg taber. Og når jeg vinder, er det min egen fortjeneste, siger Diana Nadim.

Hun har dog ikke sluppet fodbolden helt. I februar sluttede hun sig til det afghanske kvindelandshold, hvor hun fremover skal være målmand.