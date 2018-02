Detroits Nielsen netter sent i NHL-nederlag til Boston

Danske Frans Nielsen scorede med halvandet minut igen for Detroit Red Wings, der tabte 2-3 til Boston Bruins.

Det var top mod bund i NHL, da Boston Bruins var på besøg hos Detroit Red Wings og danske Frans Nielsen i Little Caesars Arena natten til onsdag dansk tid.

Og ikke overraskende kunne Boston trække sig fra kampen med en sejr på 3-2, efter at den finske målmand Tuukka Rask havde imponeret med en række flotte redninger.

Dermed har Boston ikke forladt isen uden point i de seneste 21 kampe i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Anderledes ser det ud for traditionsklubben Detroit Red Wings, der indtil en skuffende sæson sidste år nærmest havde tradition for at nå slutspillet.

Holdet befinder sig dog igen i år i bunden af NHL's Eastern Conference med 50 point for 52 kampe.

Ved stillingen 3-1 til Boston dukkede danske Frans Nielsen ellers op og satte sin stav på en ripost, så stillingen var 2-3 med halvandet minut igen af kampen.

Men danskeren brændte en god chance for at udligne kort tid efter, og det blev ved drømmen for Detroit.

Efter en tør periode pointmæssigt har det på det seneste set bedre ud for Frans Nielsen. Scoringen var hans point nummer 20 i denne sæson. Danskeren har lavet 12 scoringer og otte assister.

De seneste seks kampe har Nielsen lavet fem point.

Et andet sted i NHL var der danskeropgør. Her slog Lars Eller og Washington Capitals Oliver Bjorkstrand og Columbus Blue Jackets 3-2.

Begge danskere fik tid på isen uden at være involveret i scoringerne.

Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets vandt 4-3 hjemme over Arizona Coyotes. Ehlers lavede ingen point.

Mikkel Bødker var på isen mod sin gamle klub Colorado Avalanche, men det blev ikke en mindeværdig dag for danskeren, der sammen med resten af San Jose Sharks tabte 1-3.