Derfor vinder KIF

Danmarks mest vindende håndboldklub har siden sit første DM-guld i 1987 spillet 32 finaler. I gennemsnit en finale per sæson.

De kommende kampe mod TM Tønder kommer ikke til at tælle som finaler i historiebøgerne. Alligevel må de anses som sådan. Og måske er de forestående nedrykningskampe de vigtigste i klubbens glorværdige historie. For hér og nu ved ingen med sikkerhed, hvad der skal blive af elitehåndbolden i Kolding, hvis KIF rykker ned.

Selv om presset er på KIF i kampene mod Tønder, kan det alligevel blive en fordel, at der ikke er flere livliner. KIF og Kolding kan noget sammen i disse afgørende kampe. Magien i Koldinghallen har mange gange før båret hjemmeholdet frem til massive præstationer. Onsdag var der solgt 3.000 billetter, og det lader til, at byen rykker sammen om sit hold, der også vil have hjemmebane i en eventuel kamp tre. Et stort plus i KIF-favør.

Publikum gør det ikke alene. Spillerne skal også præstere sit bedste, hvis ikke 1. divisionsholdet fra Tønder skal få vinger uden forventningens tyngde. De spillere, der har mest erfaring, skal indgyde holdkammeraterne den rette blanding af kampgejst og ansvarsfølelse for KIF.

Anders Petersen, Kasper Irming og Cyril Viudes, der har vundet DM-finaler med klubben. Olafur Gustafsson, der har en Champions League-guldmedalje fra Flensburg/Handewitt og har spillet slutrunder med Island. Det er spillere som dem, der skal få de øvrige KIF'ere drejet ind på det rette spændingsniveau sammen med træner Lars Rasmussen og tilbagevendte Lasse Boesen.

Uro i klubben har forstyrret holdets optakt til kampene, men KIF har helt utraditionelt lukket træningerne siden i mandags, så der har været fred for presse og fans og ro til at arbejde.

Spiller for spiller er KIF bedre end TM Tønder. Fredag skal de sætte det sammen til en holdpræstation. Sker det, vinder KIF.