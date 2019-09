Delaney tog megafonen og takkede fansene

FODBOLD: Thomas Delaney greb efter kampen i Gibraltar megafonen og takkede de 700 fans for opbakningen efter den klare sejr over klippeøen.

Men han havde også noget, han ville gøre godt igen.

- Nu har vi fået ry for at være forkælede og griske og vi har måske set lidt skumle ud for fansene og derfor ville jeg gerne takke dem for opbakningen og fremmødet. De kommer til knock-out-kampe i Irland og de kommer også her og det var stærkt. Jeg vil i hvert fald gerne give noget tilbage dem, for vi har brug for deres støtte, fastslog Thomas Delaney efter kampen mod gibraltarerne

- Det er godt, at man kan få disse oplevelser. Det er mere ærligt på en eller anden måde. Der er hverken store pengebeløb eller sponsornavn på stadion. Det er skønt.

- Det hjalp os faktisk mere, end man måske skulle forvente, at vi havde 700 fans med os, for ellers kunne det godt være en mentaludfordring, og det var det ikke, sagde midtbanespilleren.

- Vi fik lavet et hurtigt mål og kontrollerede dem, efter vi kom på 2-0. Deres spillere var heller ikke dårlige. De kunne godt spille fremad, hvis de fik pladsen til det, men vi gjorde det rigtig godt.

- På papiret var det en kamp, vi skulle vinde. Om vi skulle vinde 6-0 eller 1-0, må andre vurdere, men det kan være svært, og vi gjorde det rigtig godt, tilføjede Delaney.

Christian Eriksen var også glad for kampen, men så efter flyveturen på seks timer til Georgien frem til hårdere modstand.

- Det bliver en noget hårdere kamp, end den vi havde mod Gibraltar. Al respekt for Gibraltar, så er Georgien et noget bedre hold, siger Eriksen.

- Der kommer nogle rejsedage og rejsetimer, men så skal vi være klar til at tage de tre point.

- Det bliver en noget anden type kamp, end den vi spillede mod Gibraltar. Det er et hold, som godt kan spille med, og vi skal forsøge at lukke kampen hurtigst muligt og tage de tre point med hjem, sagde Christian Eriksen, der igen blev spurgt om transfer-overvejelserne i Tottenham, men skruede igen et smil på og nægtede at sige ord om den sag.