Delaney i uvant bænkerolle: Træneren foretrækker andre

Det er blot blevet til 45 minutters spilletid for Thomas Delaney i Dortmunds seks første betydende kampe.

Thomas Delaney er havnet i en uvant position som bænkevarmer i den tyske bundesligaklub Borussia Dortmund.

Kun i den seneste ligakamp startede den tidligere FC København-anfører inde for Dortmund, men han pådrog sig en hovedskade og blev udskiftet i pausen.

I de fem foregående kampe - hvis man tæller Supper Cuppen mod Bayern München og en pokalkamp med - sad Delaney på bænken i alle minutter.

Pladserne på Dortmunds centrale midtbane er i stedet indtaget af Julian Weigl og Axel Witsel.

- Det er meget simpelt. Lige nu foretrækker træneren Weigl og Witsel, men det er ikke noget, jeg ikke har prøvet før.

- I FCK har jeg også siddet på bænken - endda som anfører. Det er, hvad det er. Jeg havde gerne spillet. Jeg føler ikke, at jeg har spillet mig af, siger Delaney.

Torsdag aften startede han som vanligt inde for Danmark og scorede tilmed et mål i 6-0-sejren over Gibraltar i EM-kvalifikationen, men situationen er en helt anden i Dortmund.

- Jeg tror, jeg er en af de spillere, der har spillet flest minutter i de seneste tre måneder. Men det er trænerens valg, og det må jeg acceptere. Jeg kæmper for at komme tilbage.

- Jeg er ikke vant til det. Det er mange år siden, at jeg har siddet på bænken i så mange kampe uden at få minutter, så der er noget, der skal ændres, siger Delaney.

Weigl spillede en del kampe i det centrale forsvar i sidste sæson. Men efter at Dortmund har hentet stopperen Mats Hummels i Bayern München, så er Weigl rykket op på midtbanen.

Delaney ved ikke, om det er Weigl eller Witsel, han skal slå af pinden, men en af dem skal det være.

- Lige nu er Witsel skadet. Men jeg tror, at vi som i den seneste sæson kommer til at se kampe med vidt forskellige formationer. Sidste år brugte vi også mange spillere.

- Jeg kan ikke tillade mig at stå og pibe, når Weigl var på tribunen i de første kampe af sidste sæson, og Mario Götze var det samme.

- Men de spillede mange kampe i løbet af sæsonen, så jeg har ikke smidt noget håndklæde i ringen, lyder det fra Delaney.

Allerede søndag kan han komme i aktion igen for Danmark, som gæster Georgien i EM-kvalifikationen.