Borussia Dortmund så i den netop overståede sæson ud til at være det første hold i lang tid til at vippe giganterne fra Bayern München af tronen i Bundesligaen.

Efter et forrygende efterår gik Dortmund på vinterpause med vind i sejlene og et forspring på seks point til sydtyskerne.

Men i foråret fandt Bayern rytmen, og det hele endte med, at Dortmund i sidste spillerunde måtte se Robert Lewandowski og co. tage guldet med kun to point mere på kontoen.

Alligevel var 2018/2019-sæsonen en god én af slagsen for holdet fra Ruhr-distriktet. Det mener Thomas Delaney efter sit første år i klubben.

- Når jeg tænker tilbage, på da jeg kom, var der ikke forventninger om, at mesterskabet skulle afgøres på sidste spilledag.

- Der var da en del skuffelse omkring sidste spilledag, da det stod klart, at vi ikke blev mestre, men når jeg ser tilbage, så det har været en god sæson - både for holdet og for mig selv, siger Delaney, der er en del af landsholdet til Danmarks kommende kampe i EM-kvalifikationen.

Ifølge den 27-årige midtbanespiller var man i Dortmund ikke overrasket, da Bayern München begyndte at nærme sig i foråret.

- Det var forventeligt, at Bayern ville blive bedre. Hvad vi så kunne gøre ved det, måtte tiden vise, men det var ikke overraskende, at de kom i gang, siger Thomas Delaney.

Han er selv godt tilfreds med sin første sæson i Dortmund efter skiftet fra Werder Bremen. Danskeren spillede 38 kampe og har etableret sig på det tyske holds midtbane.

- Jeg har et godt makkerskab med Axel Witsel på midtbanen - vi kan nogle af de samme ting og har de samme roller.

- Det er ikke ligesom på landsholdet, hvor jeg også går med frem, i Dortmund er jeg mere en defensiv midtbanespiller, og det er helt fint.

- Vi har så mange gode offensive spillere. De skal gøre deres ting, og så må vi andre rydde op, siger Delaney.

Danmark møder Irland fredag i Parken. Georgien kommer på besøg samme sted mandag.