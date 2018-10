Delaney: Dansk Dortmund-komet er snart på landsholdet

Thomas Delaney regner med, at han får selskab på landsholdet af en klubkammerat fra Borussia Dortmund inden for den nærmeste fremtid.

Den 20-årige danske kantspiller Jacob Bruun Larsen har i den seneste måned fået sin gennembrud i den tyske storklub med tre mål og to måloplæg på fem kampe.

Ifølge Delaney har stortalentet egenskaber, A-landsholdet godt kan bruge.

- Han har noget, som er lidt atypisk for en venstre- eller højre wing. Han løber ind i boksen og scorer mange mål og er meget klog inde i feltet. Det kan man se på de mål, han har lavet.

- Det er ikke tap-ins, det er for billigt at sige, men det er mål, hvor man tænker, er det venstre wing, som skal gøre det? At score mål er en af hans store styrker. Generelt er han en type, som vi ikke har på landsholdet.

Spørgsmål: Så han kunne godt passe ind på landsholdet?

- Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg er også overbevist om, at vi ser ham på landsholdet inden længe, siger Thomas Delaney.

Midtbanespilleren kendte ikke sin unge kollega, før han selv skiftede fra Werder Bremen til Dortmund forud for sæsonen. Hurtigt blev han imponeret af Bruun Larsen.

- Tæller man træningskampe med har han vel scoret 15 mål i den her sæson. Han tænker lidt anderledes end andre kantspillere.

- Dermed ikke sagt, at han er en dårlig dribler eller ikke kan spille med ryggen til mål, for det kan han sagtens, han har bare fundet ud af, at det er hans ting at tage nogle hurtige løb ind i feltet, siger Delaney.

Det offensivt indstillede Dortmund-hold råder over flere store talenter på kantpladserne samt den tyske stjerne Marco Reus.

Delaney holder sig fra at vurdere, om landsmanden er bedre end de ellers prominente konkurrenter.

- Vi har en amerikaner (20-årige Christian Pulisic, red.), der allerede har spillet 100 bundesligakampe, vi har Jadon Sancho (18 år, red.), der er med A-landsholdet i England, og vi har Marco Reus, der er venstre wing.

- Så vi må vente med at kalde Jacob Bruun for bedre end alle dem, siger Thomas Delaney.

Jacob Bruun Larsen er aktuel med U21-landsholdet, som fredag kan kvalificere sig til næste års EM-slutrunde med en sejr over Polen.

Gør U21-landsholdet det, vil Åge Hareide ikke afvise, at Jacob Bruun Larsen bliver udtaget til A-landsholdets testkamp mod Østrig på tirsdag i Herning.