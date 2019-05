De kommende dage afgør Chelsea-managers fremtid

Maurizio Sarri har ingen planer om selv at sige op, men han ved ikke, om Chelsea vil af med ham.

Fremtiden er uvis for Chelseas manager, italieneren Maurizio Sarri.

Onsdag aften førte han Chelsea frem til Europa League-trofæet, men han ved ikke, om han skal stå i spidsen for klubben i næste sæson, selv om hans kontrakt først udløber i sommeren 2021. Det bliver han klogere på i de kommende dage.

- Vi skal finde ud af, hvad klubben kan gøre for mig, og hvad jeg kan gøre bedre for klubben. Det vil de kommende dage afgøre.

- Jeg har en kontrakt, så lige nu taler vi ikke om noget, siger Sarri ifølge nyhedsbureauet Reuters efter 4-1-sejren over Arsenal i Europa League.

Den 60-årige italiener kom til Chelsea forud for sæsonen. Selv om facit er en Europa League-titel og en respektabel tredjeplads i Premier League, har alt ikke været fryd og gammen undervejs.

Midtvejs i sæsonen var Chelsea i resultatmæssige problemer, og Sarris spillestil henrev ikke lige frem klubbens tilhængere.

Da målmand Kepa Arrizabalaga i februar nægtede at lade sig udskifte inden straffesparkskonkurrencen i Liga Cup-finalen mod Manchester City, så Sarri ud til at have mistet grebet og lignede en mand på vej ud af klubben, men han undgik en fyring.

Og han skal fyres, hvis han skal væk fra Chelsea. Han har ikke selv planer om at søge væk over sommeren.

- I ved alle sammen, at jeg elsker at være i Premier League på grund af det høje konkurrenceniveau. Jeg er heldig med at være i Chelsea, der er en af ligaens bedste klubber og en af de bedste klubber i verden.

- Så i øjeblikket er jeg glad, men jeg skal også vide, om klubben er glad, og hvad jeg kan gøre, for at vi forbedrer os, siger Sarri.

Før sin tid i Chelsea var han cheftræner for Napoli i tre sæsoner.