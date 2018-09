De gjorde det for Danmark

KOMMENTAR: Inden kampen var der et minuts stilhed på Stadion Malatinsheko i Trnava. Et kort øjeblik troede man det var for at mindes det danske fodboldlandshold, der tilsyneladende er gået bort efter VM i Rusland.

Mindehøjtideligheden var dog til ære for den tidligere slovakiske landsholdsspiller Juraj Halenar, der kort efter sin 35 års fødselsdag valgte denne verden fra. Seancen gik dog galt i Trnava, fordi tilskuerne ikke vidste, om de skulle være stille eller klappe.

I forvejen var slovakkerne godt gnavne over at se danskere, som de aldrig havde hørt om. Det var som om, at fokus generelt var mistet. Selv falken, der skulle flyve et par omgange rundt på stadion, skred fra det i forvejen absurde teater og flaksede frækt ud over stadion og for aldrig at vende tilbage.

Uanset hvor forfærdelig denne her kamp var på flere måder, så kunne de drenge, som John "Faxe" Jensen af hensyn til nationens ve og vel havde sendt på banen til første halvleg være pavestolte.

Rengøringsassistenter, bådmekanikere, landbrugsmedhjælpere og studerende fra København og omegn tilsat de to fynboer Mads Bertelsen og Christian Bannis sloges for deres egen ære og respekt i den ellers forhadte hvide udebanedragt.

Danskerne stillede op mod Hamsik og drengene i en 4-2-3-1, som vel i lange perioder lignede 9-1-0. Slovakkerne blev ledt ned i tragten i midten og det så taktisk fornuftigt ud for de danske amatører. Slovakkernes føringsmål kom efter et af de uundgåelige indlæg, hvor Adam Nemecs fysik ikke kunne matches.

Men så fulgte et kvarter, hvor de boldsikre danskere uden at være synderligt presset skabte tre chancer, hvor der burde være scoret. Vanløses Oskar Højbye ramte helt skævt på en hel åben chance og klubkammerat Rasmus Gaudin burde have fintet den aflevering, han lagde til en overlappende Rasmus Johanson fra HIK, og skudt selv.

Rasmus Johanson lagde man mærke til, men også Tarup-Paarup-backen Mads Bertelsen var helt uimponeret. Det var kendetegnede for holdet, at der blev kæmpet med røven ud af bukserne og absolut ingen nervøsitet at spore.

Selv om slovakkerne kom på 2-0 før pausen og danskerne blev lidt trætte frem mod den, så var det svært for hjemmeholdet konstant at holde det høje tempo.