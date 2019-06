De danske mestre fik ikke en ønskelodtrækning

Cheftræner Jesper Jensen ville hellere have mødt eksempelvis AGF fra 1. division, men nu bliver det altså Randers HK, som de danske mestre og Champions League-deltagere skal forbi for at komme videre til kvartfinalen i pokalturneringen.

- Det er på ingen måde den bedste lodtrækning. Silkeborg og Randers var vel de sværeste hold, som vi kunne trække, men vi vil langt i pokalen og allerhelst vinde turneringen, og så skal vi jo kunne slå dem alle sammen, lød meldingen fra Team Esbjerg-træner Jesper Jensen.

Randers HK var en gigantisk skuffelse i den forgangne sæson, hvor kronjyderne rent faktisk måtte kæmpe hårdt for at klare frisag i nedrykningsspillet, men det er alligevel et ganske fint hold, som Team Esbjerg skal op imod.

- Der er helt bestemt mange dygtige spillere i Randers, og til den nye sæson får de også tilgang af Mai Kragballe fra København, men det er et hold, som vi skal være i stand til at tage op og vinde over, vurderer Jesper Jensen.

Team Esbjerg nåede til pokalturneringens finalestævne, Final4, for et halvt år, men tabte hjemme i en fyldt Blue Water Dokken i semifinalen til Odense efter at have været foran med hele syv mål kort ind i anden halvleg.

Nykøbing Falster er forsvarende pokalmester og skal op mod EH Aalborg.

1/8-finalerne skal være afviklet senest den 25. august.