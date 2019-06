David Silva forlader Manchester City efter næste sæson

David Silva er ved at forberede sig på sin sidste sæson for det engelske mesterhold, Manchester City.

Det siger den spanske midtbanekreatør i et interview med BBC, da han bliver spurgt, om han vil fortsætte efter næste sæson.

- Nej, det er min sidste, siger han til BBC.

- Ti år er nok for mig. Timingen er perfekt.

- City talte om en kontrakt på to år, men jeg besluttede at skrive under på et, så jeg ville ende med at være her i ti år, siger David Silva.

- Det fuldender cirklen. Det er et dejligt rundt tal. Jeg kan aldrig se mig selv spille mod City for et andet hold. Så ti år - det er dét.

Den nu 33-årige Silva tog fra Valencia til City i sommeren 2010. Siden er det blevet til 396 kampe for klubben på tværs af alle turneringer, og han vil efter alt at dømme have spillet flere end 400 kampe, når han stopper i klubben næste sommer.

Silva stoppede på det spanske landshold efter VM-slutrunden i 2018. Det blev til 129 kampe i den spanske landsholdstrøje.