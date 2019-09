Dauda er tvivlsom mod Brøndby

EfB's ghaneser er ramt af sygdom. Joni Kauko formentlig klar, og så kan der være et måske lidt overraskende comeback på vej.

EfB: Det må betragtes som yderst tvivlsomt, om EfB's ghanesiske lejesvend, Mohammed Dauda, bliver klar til søndagens kamp mod Brøndby. Han har således ikke været på træningsbanen de seneste to dage på grund af sygdom.

Til gengæld har der været gensyn med Joni Kauko, der sad over mod Randers på grund af en skade, han havde pådraget sig på landsholdstjeneste for Finland. Kauko er gået ind fra træning tidligere end de øvrige de seneste tre dage, men cheftræner Claus Nørgaard forklarer, at det fredag var ham, der havde taget den beslutning.

- Jeg syntes, vi havde belastet Joni nok, og derfor sendte jeg ham ind. Men jeg er fortrøstningsfuld med ham i forhold til kampen mod Brøndby, siger Claus Nørgaard.

Joni Kauko har ved træningen som ventet indgået i A-formationen, og det samme gjorde - måske lidt overraskende - også Mathias Kristensen fredag. Kristensen var slet ikke med i truppen mod hverken AGF eller Randers, men noget kunne tyde på, at han er vej tilbage efter John Lammers' fyring. Claus Nørgaard løfter dog ikke sløret for, om Kristensen rent faktisk starter på banen mod Brøndby. Spillerne får startopstillingen lørdag i forbindelse med træningen.