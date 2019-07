Danskers overmand får finaleklø i Japan Open

Efter at have sendt Anders Antonsen og Jan Ø. Jørgensen ud i kvartfinalen og semifinalen af badmintonturneringen Japan Open blev indoneseren Jonatan Christie selv bremset i søndagens finale.

Her tabte den talentfulde indoneser til verdensetteren Kento Momota fra Japan. Momota vandt finalen med 21-16, 21-13 til begejstring for publikum i Tokyo.

Med sine hurtige fødder og hårde smash var 21-årige Jonatan Christie overlegen i perioder af kampene mod de to danskere, men han fik aldrig taget på verdensetteren, der virkede til at have et fysisk overskud i finalen.

Efter 8-8 i første sæt knækkede sættet over i Momotas favør, og det samme var stort set tilfældet i andet sæt, hvor japaneren trak afgørende fra, da han gik fra 9-8 til 17-8.

Også Momota har formået at slå en dansker ud af turneringen. I tirsdagens førsterundekamp gjorde han det af med Hans-Kristian Vittinghus i to sæt.

Det er andet år i træk, at Momota vinder turneringen på hjemmebane. Samtidig er det hans fjerde sejr på World Touren i 2019. Tidligere har han triumferet i German Open, Singapore Open og All England.

Japan Open er en Super 750-turnering på World Touren. Dermed overgås den kun af sæsonfinalerne samt de tre Super 1000-turneringer. Der er fem årlige Super 750-turneringer, og en af dem er Denmark Open.