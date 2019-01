Danskerne klar til at gå planken ud mod Sverige

Herning: Danmark vandt en beskeden arbejdssejr over Egypten i den næstsidste kamp i puljen.

Dermed er Danmark klar til onsdagens kamp mod Sverige, hvor Danmark kan sikre sejr nummer otte i puljen og adgang til fredagens semifinale i Hamburg.

Med stillingen 9-7 ved pausen var det en kamp med beskeden underholdning. Der var en del brydning i første halvleg, og Danmark havde haft brug for en bryder som Mark O. Madsen.

Nikolaj Øris og Henrik Toft Hansen fik aftenens største bifald, da de fik comeback efter deres skader.

Mikkel Hansen brændte to straffekast og havde det svært mod de afrikanske kraftkarle, der ikke forsømte nogen lejlighed til at prøve kræfter med de spinklere danskere.

Det var drønsvært at finde huller i det egyptiske forsvar, men omvendt holdt det danske forsvar og Niklas Landin nede på syv mål i første halvleg, så 9-7 i dansk favør var ikke så ringe endda.

Der var fine præstationer i forsvaret af Henrik Møllgaard og Simon Hald samt Magnus Landin.

Morten Olsen, Nikolaj Markussen, Johan Hansen og Casper U. Mortensen kom ikke på banen i de første 30 minutter.

Jannick Green, helten fra den seneste kamp, kom ind ved 15-12 til Danmark.

De to kroatiske dommere straffede de uortodokse afrikanere med en del udvisninger, men det var ikke én for meget. De kæmpede godt og lavede flotte langskudsmål, men det var for urent.

Mikkel Hansen bidrog med to flotte mål, da kampen var på vippen efter 40 minutter, men hans afbrændere trak fra, bl.a. de to straffekast, for han er holdets straffeskytte nummer et i Hans Lindbergs fravær.

Rasmus Lauge, der var mest medtaget af træthed efter de mange kampe på få dage, havde ikke heldet med sig i afslutningerne.

Danmark førte med tre mål i en stor del af kampen, men Anders Zachariassen brød den onde cirkel, da han scorede til 20-16 med 10 minutter igen og lidt senere til 22-17.

Da Danmark kom på 25-19, var sejren hjemme efter en koncentreret indsats, men det var ikke champagnehåndbold som mod Norge.

Danmark-Egypten 26-20 (9-7)

Mål for Danmark: Mikkel Hansen 6, Anders Zacharissen 5, Magnus Landin 4, Lasse Svan 3, Nikolaj Øris 3, Simon Hald 2, Mads Mensah 2, Rasmus Lauge 1.