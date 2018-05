Dansker stryger til tops ved kaotisk golfturnering i USA

Den danske golfspiller Nicole Broch Larsen er strøget helt til tops ved kvindernes LPGA-turnering i Texas.

24-årige Nicole Broch Larsen indtager således en foreløbig førsteplads ved turneringen med en score på syv slag under par.

Det har været en kaotisk turnering i Texas, hvor regn og stormvejr har drillet spillere og arrangører de første par dage. Derfor fik Nicole Broch Larsen også til at begynde med udskudt sin første runde.

Men da danskeren endelig kom i gang, fandt hun altså storspillet frem.

Første runde gik hun i fire slag under par efter fem birdies og en bogey.

Nicole Broch Larsen nåede ikke at færdiggøre sin anden runde, inden mørket faldt på i USA. Men efter 14 huller står hun ved hjælp af tre birdies noteret for en score på tre slag under par.

Det betyder, at hun lige nu ligger nummer et med samlet syv slag under par. Det er ét slag bedre end spillerne på andenpladsen.

Turneringen i Texas er blevet forkortet fra 72 huller til 36 huller, og dermed mangler Nicole Broch Larsen blot fire huller ved turneringen.

Flere andre spillere mangler fortsat at spille adskillige huller, mens nogle slet ikke kom i gang med anden runde lørdag.

Nicole Broch Larsen har aldrig vundet en turnering på kvindernes LPGA.

Også danske Emily Kristine Pedersen er i aktion ved turneringen i Texas.

Hun ligger på en delt 21.-plads med en score på to slag under par. Emily Kristine Pedersen har endnu ikke været i aktion i anden runde.