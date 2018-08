Dansker stopper som direktør i kinesisk storklub

Mads Davidsen, der er teknisk direktør i den kinesiske storklub Shanghai SIPG, stopper i sit job, når hans kontrakt udløber ved årets udgang.

Det oplyser Davidsen på sin egen hjemmeside.

- Jeg har i dag informeret præsidenten for Shanghai SIPG om, at jeg ikke ønsker at forlænge min kontrakt, og derfor forlader jeg klubben, når den nuværende kontrakt udløber 31. december 2018, skriver Mads Davidsen.

Han er kommet frem til beslutningen efter seks måneders svære overvejelser.

- Min endelige konklusion er, at jeg skal fortsætte med at udvikle mig fodboldmæssigt og udfordre mig selv ledermæssigt ved at rykke videre i min karriere efter fire fantastisk år i Shanghai SIPG.

Den 35-årige Mads Davidsen ved endnu ikke, hvad det næste skridt i karrieren bliver.

Han startede som assistenttræner i Shanghai SIPG, hvorefter han blev teknisk direktør.

Før det var han også tilknyttet den kinesiske klub Guangzhou R & F F.C. Her var han assistent under den svenske trænerlegende Sven-Göran Eriksson.

Desuden var han i spidsen for et akademi i Shanghai.

I Danmark var han ungdomstræner i blandt andet B93 og U19-træner i Brøndby.