Golfspilleren Sebastian Cappelen endte samlet i to slag under par ved turneringen Greenbrier Classic i USA.

Den danske golfspiller Sebastian Cappelen sluttede på 64.-pladsen ved den nye sæsons første turnering på PGA Touren.

Med en runde i to slag over par endte den 29-årige dansker i samlet to slag under par efter weekendens finalerunder ved turneringen Greenbrier Classic i West Virginia, USA.

Det er første gang, at Cappellen spiller fast på PGA Touren. Danskeren kvalificerede sig ved at slutte blandt de 25 bedste på Korn Ferry Tour, der er niveauet under, i den seneste sæson.

Cappellen klarede cuttet til turneringen ved at være i samlet fire slag under par efter turneringens første to runder.

Men med en runde i par på tredje runde lørdag og en runde i to over søndag røg danskeren ned på tredjesidstepladsen blandt finalisterne ved turneringen.

Ifølge golfmediet Golf Digest får Sebastian Cappelen 16.200 dollar, svarende til 109.000 kroner, for sin 64.-plads.

Chilenske Joaquín Niemann vandt overbevisende turneringen i samlet 21 slag under par efter en fjerde runde i seks under par.

Niemann havde seks slag til Tom Hoge på andenpladsen.