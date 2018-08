Danskeren Thomas Grønnemark er blevet udstyret med en specialopgave for den engelske fodboldklub Liverpool.

Han skal lære storklubbens spillere fordelene ved at kaste lange og præcise indkast. Det skriver lokalmediet Liverpool Echo.

Thomas Grønnemark, som med 51,33 meter er indehaver af verdensrekorden for det længste indkast, har allerede fungeret i andre klubber, herunder hos FC Midtjyllands danske mestre.

- FC Midtjylland har vist, at det lange indkast kan være et våben, hvis man kan udføre det med den rigtige teknik, præcision og taktiske forståelse.

- Det er meget vigtigt, at det er et fladt indkast, for det er for let at forsvare, hvis det (indkastet, red.) er for højt.

- Hvis man kan lave et langt indkast, som er fladt og præcist, så kan man - sammen med nogle taktiske aspekter - score langt lettere, siger Thomas Grønnemark ifølge Liverpool Echo.

Lokalmediet fortæller, at Thomas Grønnemark bliver ansat på deltid af Liverpool.

Indkasttræneren har også påtaget sig en lignende rolle i andre klubber.

Blandt andet hos tyske Borussia Mönchengladbach, som tidligere i sommer hentede 18-årige Andreas Poulsen i FC Midtjylland.

Netop den unge forsvarsspiller har Thomas Grønnemark trænet indkast med i FC Midtjylland, hvor han spillede før skiftet til Gladbach.

Thomas Grønnemark satte sin verdensrekord på 51,33 meter i 2010 på Det Olympiske Stadion i Berlin.

Han er tidligere atletikudøver og har også kørt bobslæde.