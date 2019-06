Danske kørere forventer tæt kamp i årets Le Mans

Når den 87. udgave af Le Mans begynder lørdag eftermiddag, er det med otte danskere til start.

I LM P2-klassen kører Anders Fjordbach og Dennis Andersen for det danske team High Class Racing, mens Michael Christensen skal forsøge at gentage sidste års sejr i GTE Pro-klassen, hvor Jan Magnussen også tror på sin chance.

Han deler Corvette med spanieren Antonio Garcia og tyskeren Mike Rockenfeller.

- Gør vi vores job ordentligt og disciplineret, så har vi en vinderchance, men man behøver også held på de rigtige tidspunkter, når man skal køre 5000 kilometer. Klassen er enorm tæt.

- Sejren er altafgørende for os, da vi ikke kører med om VM, som Le Mans er en del af, så vi er her kun for at vinde, understreger Magnussen.

Det er 21. år i træk, at han deltager i det traditionsrige løb, men han føler stadig, han kan bidrage flere år frem.

- Jeg satte min banerekord sidste år, så jeg mister ikke fart. Jeg håber på en kontrakt i flere år, og så længe at jeg føler, at jeg kan bringe noget til holdets vinderchance, så fortsætter jeg.

Nicki Thiim og Marco Sørensen stiller også op for Aston Martin Racing i GTE Pro-klassen. Efter kvalifikationen stod det klart, at holdet, der foruden de to danskere og har briten Darren Turner, starter i pole position.

- At vi fik den plads er et mega boost for holdet, siger Marco Sørensen til holdets hjemmeside.

Han bakkes op af Nicki Thiim.

- Det er bare en lille ting, men det betyder meget. Det er det største løb på planeten, men at være i front gør os alle meget stolte, og vi kan alle køre med opløftede hoveder.

- Konkurrencen er tættere end nogensinde, og det bliver nogle intense 24 timer, siger han til hjemmesiden.