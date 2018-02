Danske curlingherrer er i OL-problemer efter nyt nederlag

De danske curlingherrer indkasserede natten til søndag deres fjerde nederlag ved vinter-OL i Pyeongchang.

Det skete, da Danmark tabte 8-10 til Norge i en kamp, hvor et dansk kollaps halvvejs i opgøret blev vitalt.

Nederlaget betyder, at danskerne nu har fire nederlag og en enkelt sejr efter deres første fem kampe ved turneringen. Dermed er der lang vej op til de fire øverste placeringer, der giver adgang til semifinalerne.

De to hold fulgtes indledningsvist ad med et point hver i de to første ender.

Herefter sikrede danskerne sig en 2-1-føring i tredje ende, inden en dansk nedtur indfandt sig fra fjerde ende.

Her scorede nordmændene fire point. Det samme gjorde de i sjette ende, og dermed lød den norske føring pludselig på 9-3.

I kampens afsluttende ender fandt danskerne noget rigtig fint spil frem.

I syvende ende hentede de to point, og i næste ende formåede de ligeledes at score to point, til trods for at Norge havde sidste sten.

Det var dog stadig ikke helt nok til at indhente den norske føring.

Foran 10-7 i sidste ende formåede Norge at holde banen ren for særlig mange sten. Dermed var de danske curlingherrer aldrig for alvor tæt på at fuldbyrde deres lille comeback.

Der resterer nu fire gruppekampe for danskerne.

Næste opgave er allerede søndag klokken 12.05, hvor de står over for de olympiske værter fra Sydkorea.