Danske bueskytter jagter EM-medaljer i Polen

De bedste danske bueskytter indleder tirsdag EM i Polen med ambitioner om at hente medaljer.

Danmark stiller blandt andre op med Stephan Hansen, der er forsvarende europamester med compound-buen.

- Jeg føler mig rigtig klar til gøre mit bedste for at blive europamester igen.

- Jeg håber på at tage en medalje og føler, at jeg sagens kan gøre det. Skal det lykkes, er det afgørende at holde fokus alle dagene, siger Stephan Hansen til Bueskydning Danmarks hjemmeside.

De danske compound-herrer, som også er regerende europamestre i holdkonkurrencen, spås fine medaljechancer. Det samme gør Tanja Jensen i kvindernes individuelle compound-konkurrence.

- Min ambition for EM er at gå hele vejen, siger Tanja Jensen.

Danmark har også et medaljebud med recurve-buen, som er på det olympiske program.

Her har den tidligere verdensmester Maja Jager siden nytår kæmpet sig højt op på verdensranglisten, hvor hun lige nu er den tredjebedste europæer.

Landstræner Niels Dall vil dog ikke skrue medaljeforventningerne alt for højt op.

- Bueskydning er jo sådan, at du ikke kan påvirke din modstander. Du kan være i dit livs form, men det er ligegyldigt, hvis din modstander skyder bedre.

- Det er ikke ligesom i for eksempel tennis, hvor du med et godt slag kan presse din modstander, siger Niels Dall.

Danmark stiller med i alt ni skytter til EM, der foregår fra tirsdag til lørdag i Legnica i Polen.