Danske OL-atleter bakker om fængsel for dopingsnyd

En række sportsudøvere er enige i, at brug af præstationsfremmende midler bør føre til retsforfølgelse.

Det bør føre til mere end bare en sportslig straf, hvis atleter bliver taget i at bruge doping.

Sådan lyder det fra en række danske sportsudøvere i kølvandet på et norsk forslag om, at dopingsyndere også skal kunne retsforfølges.

Det skriver DR Sporten.

Idrætskredsen i Oslo har stillet et forslag om, at sportsudøvere, der bruger doping, også skal stilles til ansvar som økonomiske svindlere.

Det bakkes op af roeren René Holten Poulsen, der har deltaget ved OL tre gange.

- Jeg ved, at jeg har mistet både VM- og OL-medaljer på det. Jeg ved det. Selv om det ikke er bevist. Jeg har et kraftigt indtryk af, hvem der snyder. Det er nok millioner af kroner, som jeg har tabt på det, siger Holten Poulsen til DR.

Også 800-meterløberen Andreas Bube mener, at det er en god idé at retsforfølge atleter, som har taget præstationsfremmende midler.

- Ja, hvis man rager penge til sig, som man ikke har fortjent, synes jeg helt sikkert, at man skal straffes for det.

- Jeg har aldrig mistet en mesterskabsmedalje, men der er da placeringer ved mesterskaber, hvor jeg ved, at en konkurrent har slået mig, som siden hen er blevet taget for doping, siger løberen.

Bube mener, at initiativet vil være med til at afskrække nogle sportsudøvere fra at tage de ulovlige midler i brug.

- Jo flere måder, man kan afskrække sportsfolk fra at snyde, jo bedre er det. Og hvis vi så også kan få ram på noget af støttepersonalet og agenterne, som er med til at hjælpe atleter med at snyde, ville det være fint, siger han.

DR har også talt med triatleten Helle Frederiksen, der i 2018 vandt VM-guld på hjemmebane, samt den tidligere cykelrytter Michael Rasmussen.

Sidstnævnte har erkendt, at han brugte doping i sin aktive karriere.

Rasmussen giver ikke meget for nordmændenes forslag, da han påpeger, at dopingsyndere blandt andet skal betale præmiepenge tilbage og mister sponsorer.