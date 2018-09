Dansk træner i Liverpool: Spillerne har taget godt imod mig

Selv om Liverpool brugte over en milliard kroner på spillere i sommerens transfervindue, er det lykkes en tilgang på holdets trænerteam at tiltrække sig lidt opmærksomhed.

Genstanden for den opmærksomhed er danske Thomas Grønnemark.

Han er ekspert i indkast og er af Liverpool-manager Jürgen Klopp blevet ansat til at maksimere holdets udbytte på de mange indkast, der laves i løbet af en kamp.

- Jeg ved godt, at det er et mærkeligt job, Mærkeligt, men vigtigt, siger danskeren i et interview med nyhedsbureauet AP.

Der foretages i gennemsnit mellem 40 og 50 indkast i løbet af en kamp, og Thomas Grønnemark har regnet ud, at et hold mister bolden mere end halvdelen af gangene, når en spiller modtager et indkast under pres.

- Jeg er meget passioneret omkring indkast. Jeg tænker på indkast hver dag.

Thomas Grønnemark blev ansat i klubben efter et besøg i Liverpools træningscenter og arbejdede med holdet i optakten til sæsonen.

Han er stadig tilknyttet Liverpool, hvor han som regel arbejder med holdets venstre- og højrebacks et par gange om måneden.

- Det er ret sjovt at være indkasttræner. Nogle er meget nysgerrige, andre spørger "Hvad er det?", og andre griner bare lidt, men det er fint med mig.

- Generelt har spillerne taget godt imod mig, været positive, og de gør deres bedste, siger danskeren til AP.

Grønnemark ønsker ikke at gå i detaljer med, hvad han specifikt træner med spillerne, men fortæller, at han arbejder med tre slags indkast: lange, hurtige og kloge indkast.

Lange indkast kan ende inde i modstanderens straffesparksfelt som ved et frispark eller et hjørnespark, de hurtige kan skabe kontramuligheder, og de kloge indkast kan hjælpe et hold med at holde på bolden og undgå at sætte sine egne spillere under pres, fortæller danskeren.

Thomas Grønnemark har tidligere hjulpet FC Midtjylland og en unavngiven tysk klub. Danskeren har desuden verdensrekorden for længste indkast med 51,33 meter.