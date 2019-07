Dansk toptræner skifter fra dame- til herreligaen i håndbold

I maj førte han Herning-Ikasts håndbolddamer frem til DM-sølv, men i fremtiden er det Ribe-Esbjergs håndboldherrer, der skal drage nytte af håndboldtræner Kristian Kristensens kompetencer.

45-årige Kristensen bliver således ny assistenttræner i den sydvestjyske klub, hvor han har fået en aftale, der gælder hele den kommende sæson. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Træneren har tidligere taget springet fra herre- til damesiden. Tidligere stod han i spidsen for Nordsjælland Håndbold. Hos Ribe-Esbjerg er formand Holger Refslund glad for at hive træneren tilbage til herrehåndbolden.

- Kristian er en faglig dygtig træner og måske en af landets mest alsidige. I sidste sæson førte han Herning-Ikasts damer til en DM-finale, ligesom han også har stor erfaring fra både Europa Cup, Champions League samt diverse landshold hos begge køn gennem mange år.

- Sidst men ikke mindst har han mange års erfaring fra herreligaen både som cheftræner og assistenttræner. Vi glæder os til at drage nytte af Kristians meget analytiske tilgang og menneskelige kompetencer, siger Holger Refslund til klubbens hjemmeside.

Over for JydskeVestkysten understreger formanden, at Kristian Kristensen er afklaret med ikke længere at være manden med det afgørende ord.

- Kristian kender den rolle, vi har ansat ham til at udfylde, og det er også den rolle, han selv har søgt, så for os passer han perfekt ind i samarbejdet med Lars, siger Holger Refslund til avisen.

Ribe-Esbjerg står uden sportschef, da Sune Agerschou stoppede i klubben i sidste uge.