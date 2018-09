Dansk tenniskomet viser storform før juniorernes US Open

15-årige Clara Tauson har vundet sin fjerde ITF-turnering i år. I finalen overlevede hun to matchbolde.

Det danske juniortalent i tennis Clara Tauson kan skrive endnu en titel på sit cv, efter at hun lørdag i Canada vandt en såkaldt Grade 1-turnering.

Det skriver tennisavisen.dk.

Clara Tausons næste opgave bliver grand slam-turneringen US Open i New York, som for juniorernes vedkommende begynder søndag.

Den 15-årige Tauson kvalificerede sig til finalen i Canada med en klar sejr på 6-1, 6-0 over Clara Burel fra Frankrig, der er nummer 17 på juniorranglisten og i starten af året nåede frem til finalen ved Australian Open.

I finalen mod den 17-årige Victoria Dema fra Ukraine så danskeren længe ud til at være kommet i menneskehænder, men hun demonstrerede store fighteregenskaber efter at have tabt første sæt 2-6.

Victoria Dema var i andet sæt foran 4-1 og havde ved stillingen 5-2 to matchbolde, som Clara Tauson afværgede. Og det blev vendepunktet. Tauson vandt sættet i en tiebreak og tog derefter det afgørende sæt med 7-5.

Danskeren har dermed vundet fire ITF-turneringer i år. Med lørdagens sejr avancerer hun fra niendepladsen til sandsynligvis fjerdepladsen på ranglisten ifølge tennisavisen.dk.

I US Open ventes Clara Tauson at blive seedet til en plads i kvartfinalen hos juniorerne. I juni i år nåede hun frem til ottendedelsfinalen i French Open og måneden efter til anden runde i Wimbledon.