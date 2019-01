Dansk streg har stået i mesterlære hos svensk bisse

Simon Hald er sammen med Henrik Møllgaard den spiller, der er blevet udvist flest gange i de første syv VM-kampe.

Det er blevet til fem to minutters udvisninger, og de til tider hårde tacklinger er en del af håndboldspillet.

Det mener Simon Hald, der har stået i mesterlære hos den svenske forsvarslegende Tobias Karlsson i tyske Flensburg-Handewitt.

Den lærdom kan Simon Hald bruge i onsdagens VM-opgør mod netop Sverige.

- Jeg har udviklet mig, efter at jeg er kommet til Flensburg. Jeg har lært meget af især Tobias Karlsson, som har hjulpet mig rigtigt meget i forsvarsdelen.

- Han er god til at lære fra sig især omkring sit paradespil, hvor han er helt fænomenal og næsten den bedste, jeg nogensinde har set til den del af spillet. Så der giver han nogle gode tips, siger Simon Hald.

37-årige Tobias Karlsson var i mange år Sveriges forsvarsstyrmand, inden han stoppede landsholdskarrieren i 2016.

- Han kan også lidt af de ufine trick, fortæller Simon Hald, der selv har taget nogle af de beskidte metoder med i VM-bagagen.

- Det bliver man nok nødt til, når man har den position, som jeg har. Så bliver man nødt til at bruge de ufine trick. Jeg synes ikke, at jeg spiller svinsk endnu.

- Men en gang imellem bliver man nødt til at være hård. Det er alle de gode spillere. Det er en del af spillet, siger Simon Hald.

Den tidligere Aalborg-spiller vil forsøge at finde en balance i forsvarsspillet, så det ikke medfører for mange VM-minutter i undertal.

- Nogle gange er det nemmere sagt end gjort. Nogle gange kommer man til at hænge bagefter.

- Det hænder, at man kommer lidt for sent. Og hvis modstanderne er lidt mindre, kan man komme til at ramme dem i hovedet, forklarer han.

I ungdomsårene var Simon Hald bagspiller, så han kender også den del af spillet. Men han tør ikke forsøge sig med et overraskende skud som bagspiller ved VM.

- Jeg tror sgu, at hvis jeg gør det og ikke scorer, så ved jeg ikke, om jeg slipper levende herfra. Så tror jeg, der er en træner, der bliver godt sur på mig, lyder det fra Simon Hald.

Danmarks kamp mod Sverige spilles onsdag klokken 20.30.