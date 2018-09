Dansk storspil overrasker ikke håndboldkvinderne

De danske håndboldkvinder fik en fænomenal start på Golden League-stævnet, da de slog verdensmestrene fra Frankrig med 24-21.

Og selv om det var et af verdens bedste mandskaber, som det relativt unge danske hold stod over for, så kom det ikke bag på fløjspiller Trine Østergaard, der selv satte fem mål ind på kontoen i kampen, at Danmark fik sejren.

- Det overrasker mig overhovedet ikke. Jeg synes, at vi har et sindssygt godt hold, og alle vil kæmpe godt for hinanden. Jeg synes, vi har et stort potentiale, siger hun.

Det var specielt en meget velspillet første halvleg med mange mål fra bagspillerne, der førte til sejren.

En af dem, der fik sat et flot præg på kampen, var Mette Tranborg, og hun var heller ikke så overrasket over det danske storspil.

- Det er klart, at når vi ikke har spillet længe, så bliver vi i tvivl om, hvor vi står henne. Men jeg var sikker på, at vi nok skulle komme godt igennem denne kamp. Men at det startede så godt, det var fedt.

Bagspilleren Anne Mette Hansen er for alvor kommet sig over sin knæskade og er tilbage i topform. Det viste hun i torsdagens kamp, hvor hun fightede hårdt i begge ender af banen.

Hun er overrasket - ikke over den danske sejr - men over det imponerende arbejde, de danske kvinder leverede i forsvaret.

- Jeg er lidt overrasket over forsvaret. Jeg synes, det gik rigtig godt - især i første halvleg. Så det er jeg glad for. Det er fedt at se, siger hun.

Trine Østergaard mener, at kampen var en god indikator på, at spillerne på det danske hold er ved at kende hinanden rigtig godt.

- Så føler vi ikke, at vi starter fra nul, hver gang vi mødes. Og det er en fed følelse, at vi i stedet kan lægge flere lag på vores spil fra gang til gang, siger hun.

Danmark spiller de sidste to kampe ved Golden League lørdag og søndag mod henholdsvis Polen og Norge.