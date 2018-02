Dansk skipper: Træls at tabe med en centimeter

Så tæt på og alligevel så langt fra.

De danske curlingkvinder tabte 6-7 til USA efter endnu en tæt kamp ved vinter-OL.

Det er blot blevet til en enkelt sejr i seks kampe ved vinterlegene i Pyeongchang for Danmark, men det har samtidig været nogle tætte kampe mod stærke nationer.

- Det er super træls. Men havde jeg fået at vide inden OL, at vi ville spille lige op med alle de her hold, så havde jeg tænkt, at det var godt gået. Og det gør jeg stadig, siger Madeleine Dupont.

Den danske skipper kunne især ærgre sig over, at den sidste amerikanske sten ikke rullede et par centimeter længere hen over isen.

Det var forskellen på nederlag og sejr i den tiende og afgørende ende.

- I dag var det en centimeter. I går var det lidt mere. Det er småting. Jeg kan ikke sætte en finger på denne kamp. Vi spillede sindssygt godt, siger Madeleine Dupont.

Hun er træt af, at det igen blev ved lige ved og næsten.

- Det begynder at være historien. Scoretavlen viser et rimelig godt billede. Det var lige hele vejen lige før sidste ende.

- Det var to super lige hold. De spillede fantastisk godt, og vi havde en megagod kamp. Vi spillede alle sammen rigtig flot. Nogen skal jo vinde, det var skide ærgerligt, at det ikke var os, siger hun.

Skipperen trøster sig med nogle tætte og spændende kampe ved vinter-OL.

- Vi vidste godt, at det her var curling på et højt niveau. Det er godt, at det bliver til sidste sten hver gang, og ikke sådan noget hvor vi bliver kørt over.

- Det er ikke mangel på erfaring fra vores side. Lige i dag følte jeg, at nogen skulle vinde, og vi kunne lige så godt bare have flippet en mønt om det, siger Madeleine Dupont.

I næste kamp venter russerne, som også kun har vundet en kamp og tabt de fem øvrige.

- Det glæder jeg mig faktisk til. Jeg kan skidegodt lide dem. Jeg er jo nærmest i familie med den ene af dem. De er supersøde.

- De spiller godt. Jeg har aldrig spillet mod dem, hvor de har spillet dårligt. De er altid gode, siger Madeleine Dupont.

Familierelationen skyldes, at herrelandsholdets Oliver Dupont, Madeleine Duponts bror, danner par med en af russerne.