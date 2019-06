Dansk sejr over Færøerne: Holm og Andersson var guf på den danske softice

Danmark vandt uden problemer, og mens Mikkel Hansen og Niklas Landin havde fået en hel fridag, kunne publikum rette øjnene mod nogle af spillerne fra andet geled. Barcelonas Kevin Møller fik den første halve time i målet uden for alvor at overbevise om, at han skal overtage rollen som Landin-gardering fra Jannick Green.

Ja, det kunne de godt. Nok var stemningen noget mere lunken, da Danmark søndag slog Færøerne 31-24, end da Aalborg for en uge siden blev dansk mester, men det skyldtes nok, at EM-kvalifikationskampen var uden betydning for Danmark, der allerede havde vundet gruppen med sejren i Ukraine i onsdags. I stedet for spænding kunne tilskuerne hylde deres lokale debutant, René Antonsen, samt Henrik Møllgaard, der efter en kanonsæson formentlig skal hjem og sove hele sommeren.

Kørte hjem på sommerhjul

Møllers klubkammerat, Lasse Andersson, var sammen med den tidligere Ribe-Esbjerg-spiller, Füchse Berlins Jacob Holm, de mest interessante spillere. Duoen viste lovende momenter mod en modstander på et så tilpas lavt niveau, at en god præstation mod færingene ikke sparker døren ind til flere minutter i fremtiden. Det skal Holm og Andersson nok få, men det bliver baseret på deres præstationer i deres respektive klubber. Holms hurtige fødder var færingene klart overlegne. Andersson er stærk i forsvaret, og så har han et knaldhårdt skud. Ved Champions League-turneringens Final4 blev det målt til 140 kilometer i timer.

Så hårdt var skuddet ikke, da den tidligere KIF Kolding København-spiller bragte Danmark på 7-4 med sit første landskampmål i to og et halvt år. To alvorlige knæskader har ødelagt meget for Andersson. Han bliver en ren bonus for landsholdet, hvis knæene kan holde fremover.

Danskerne kørte kampen hjem på sommerhjul og kunne med lethed have vundet langt større, hvis det var påkrævet. Det var det ikke, og så blev intensiteten derefter.

Andersson og Holm var guf på den danske softice og med syv mål hver de mest scorende danskere.