Dansk sejlduo misser podiet: Finaleforhold var ikke fair

Vejrforholdene var så vanskelige i vandet ud for Aarhus, at kvindernes medalrace i 49erFX burde have været afblæst.

Det mener danskerne Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen, der blev nummer syv i medalrace og sluttede på en samlet femteplads.

- Lige nu er vi forvirrede over sejladsen. Det var desværre ikke helt fair, siger Katja Salskov-Iversen.

VM endte med en hollandsk sejr, efter at den førende østrigske båd kæntrede.

Netop den hollandske båd lå en overgang sidst i medalrace, men den sejlede sig op og krydsede målstregen som nummer to, hvilket var nok til at sikre VM-guldet.

- Hollænderne har gjort det mega godt, og de fortjener at vinde, men det er også synd for Østrig, der sejlede godt og førte. Vi var også selv ved at kæntre, siger Salskov-Iversen.

- Vinden skiftede, og der kom en stormbrise, så den hollandske båd, der lå sidst, pludselig førte hele stævnet. Så plejer man at afskyde en sejlads, men det gjorde man ikke her, tilføjer Jena Mai Hansen.

- Lige nu føler jeg, at sejladsen skulle have været afblæst, men det kunne man have gjort med mange sejladser undervejs i stævnet. Sådan er sejlads, og det er lige for alle.

- Der er fundet nogle vindere, og de har sejlet godt gennem hele stævnet, så tillykke til dem, siger hun.

Den danske duo stillede til start i Aarhus som forsvarende verdensmestre, men de har ikke sejlet særlig meget sammen op til VM, da Jena Mai Hansen har deltaget i havkapsejladsen Volvo Ocean Race.

Derfor er de godt tilfredse med femtepladsen, og de nød også opbakningen fra en fyldt tribune på Aarhus havn.

- Det var fantastisk. Vi kan ikke beskrive, hvor fedt, det var.

- Vi er tilfredse med VM. Det var mere, end vi kunne forvente, og det var helt fantastisk, at vi fik den opbakning inde fra land, siger Katja Salskov-Iversen.

Finalen i 49erFX havde deltagelse af to danske både, da også Ida Marie Baad og Marie Thusgaard var med.

De to aarhusianere havde dog stort set udspillet deres medaljechance, og de endte på en samlet syvendeplads efter en fjerdeplads i medalrace.