Dansk rytter er i lære hos amerikanske cykellegender

Nicolai Brøchner forsøger at få fodfæste som professionel på et amerikansk cykelhold med prominente bagmænd.

Holdnavnet Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources er lige til at brække tungen på og vækker formentlig ikke genklang hos andre end cykelfanatikere, der ved, at danske Nicolai Brøchner er en af holdets ryttere.

Men bag det amerikanske cykelhold står særdeles velkendte navne. Øverste chef er ingen ringere end George Hincapie, der som aktiv kørte Tour de France 17 gange og var Lance Armstrongs loyale højrehånd i en årrække.

- Jeg kan personligt rigtig godt lide ham. Jeg blev et par uger længere, da vi havde vores træningslejr i USA tidligere på året, og da trænede jeg rigtig meget med ham.

- Det har været en fed oplevelse, og det er perfekt at have en som ham med hans erfaring og viden, siger Nicolai Brøchner.

Blandt nøglemedarbejderne på prokontinentalholdet er også "performance director" Bobby Julich, nummer tre i Tour de France i 1998 og senere en stærk rytter på Bjarne Riis' Team CSC.

Der mangler altså ikke erfaring omkring 25-årige Brøchner, der er i gang med sin første sæson som professionel.

- De ved om nogen, hvad der skal til for at drive et cykelhold og blive en god rytter. Det er spændende at arbejde sammen med sådan nogle.

- Sidste år havde jeg Michael Blaudzun som sportsdirektør (på Riwal, red.), og han er jo også tidligere toprytter. Det er fedt at kunne læne sig lidt op ad deres erfaring, siger Nicolai Brøchner.

Den spurtstærke dansker blev nummer to ved DM på landevej sidste år og skiftede fra årsskiftet den danske kontinentalscene ud med en tilværelse som professionel på det amerikanske andendivisionshold.

- Der har været nogle ting at vænne sig til, og det har været spændende og en udfordring at finde sig til rette på et udenlandsk hold.

- Det er et stort spring. Fra at køre nogle af de mindre europæiske løb, kører man løb som eksempelvis Danmark Rundt hver gang.

- Der er lidt længere mellem sejrene og de gode resultater, og det skal man være indstillet på. Man skal være klar på at få lidt flere tæsk, end man plejer, siger Brøchner.

Selv om basen er i USA, kører holdet et omfattende europæisk program. Brøchner er da også blevet boende hjemme i Kolding.

- Det har egentlig fungeret fint. Jeg har rejst meget, og vi har haft nogle træningslejre. Vejret i Danmark har været fantastisk, så det har ikke været noget problem at passe træningen, siger han.

Den spurtstærke dansker har endnu ikke haft held med afslutningerne i dette års PostNord Danmark Rundt. Han får en sidste chance i søndagens prestigefyldte opløb på Frederiksberg Allé.