Dansk motocross-kører fastholder VM-andenplads

VM-SERIEN: Thomas Kjer Olsen fra Sønderborg Motor Club fastholder sin andenplads i den samlede VM-stilling.

Den danske motocross-kører var nok en gang på podiet, da han i weekenden blev treer ved seriens syvende afdeling, der blev kørt i St. Jean d'Angely i Frankrig.

Thomas Kjer Olsen kørte sig efter en dårlig start op på en tredjeplads i første heat, mens andet heat gav danskeren en femteplads. Det var nok til at give Olsen en samlet tredjeplads.

Spanske Jorge Prado vandt andet heat foran belgiske Jago Geerts, der overraskende havde slået spanieren i første heat.

Prado fører VM-serien med 297 point. Olsen er på andenpladsen med 283 point.

- Jeg er godt tilfreds med, at jeg kunne køre mig på podiet. Jeg vil blive ved med at arbejde, nu hvor vi har en friweekend, og jeg ser frem til næste løb i Rusland, som er en bane, jeg godt kan lide at køre på, siger Thomas Kjer Olsen med henvisning til ottende afdeling af VM i Motocross, der køres d. 9. juni i Orlyonok i Rusland.