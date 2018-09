Dansk mixeddouble slår sig sikkert i koreansk semifinale

Danmarks bedste mixeddouble i badminton bestående af Mathias Christiansen og Christinna Pedersen er i overbevisende stil klar til semifinalerne i Korea Open.

I kvartfinalen tidligt fredag dansk tid besejrede de Lee Yang og Hsu Ya-Ching fra Kinesisk Taipei med cifrene 21-15, 21-14.

De andenseedede danskere kom bagud 4-5, men tog derefter otte point på stribe og kørte første sæt sikkert hjem.

I andet sæt lignede det en afgørelse, da danskerne fra føring på 10-8 bragte sig på både 13-8 og 16-9. Modstanderne kæmpede sig op til 14-16, men derfra tog danskerne fem point i træk og vandt kampen efter 38 minutter.

I lørdagens semifinale skal de op mod sydkoreanerne Seo Seung-Jae og Chae Yujung, der ligeledes i sikker stil vandt deres kvartfinale i to sæt over det syvendeseedede par fra Japan, Yuta Watanabe og Arisa Higashino.

Christiansen og Pedersen er de eneste tilbageværende danskere i Korea Open, der rangerer som en Super 500-turnering.

De står med fine muligheder for at stryge helt til tops, efter de topseedede kinesere, Zheng Siwei og Huang Yaqiong, i første runde måtte opgive at fuldføre kampen.