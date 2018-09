Dansk mixeddouble åbner Korea Open med sejr

Danmarks bedste mixeddouble med Mathias Christiansen og Christinna Pedersen fik en god start på badmintonturneringen Korea Open, da de tirsdag mødte et par fra Hong Kong i første runde.

De andenseedede danskere skulle kun bruge to sæt på at sikre sig videre avancement og vandt med cifrene 21-15, 21-15 over Mak Hee Chun og Yeung Nga Ting.

Første sæt bølgede frem og tilbage, indtil Christiansen og Pedersen ved stillingen 15-15 viste klassen og tog seks point i træk.

I andet sæt var danskerne mere dominerende og førte fra første point.

Parret fra Hong Kong var tæt på at lave et comeback, da det gik fra 4-12 til 11-13, men meget mere blev det ikke til, og Mathias Christiansen og Christinna Pedersen kunne derfor booke en plads i anden runde.

I sidste uge blev kvartfinalen endestationen for det danske par i Super 1000-turneringen China Open efter et dramatisk nederlag til et kinesisk par.

Korea Open er som Super 500-turnering rangeret på fjerdehøjeste niveau.

Tidligere tirsdag tabte Kim Bruun, da han mødte sydkoreanske Lee Seung-hoon i en kamp om at kvalificere sig til turneringen.

Flere danskere, heriblandt Viktor Axelsen og herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen, der søndag vandt China Open, spiller deres første kamp ved Korea Open onsdag.