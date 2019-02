Den danske ishockeymålmand Frederik Andersen var en medvirkende faktor, da danskerens klub, Toronto Maple Leafs, vandt med hele 6-1 hjemme over Anaheim Ducks natten til tirsdag dansk tid.

Herningenseren tog sig af 24 ud af 25 skudforsøg mod mål og blev derfor noteret for en redningsprocent på 96 mod sine tidligere holdkammerater fra Anaheim. Frederik Andersen spillede for Anaheim fra 2013 til 2016.

Danskeren var dog ikke alene om at være i fokus på det sejrsvante hold fra Canada.

For en uge siden skiftede defensivspilleren Jake Muzzin til Toronto fra Los Angeles Kings, og han viste ligeledes sit værd i storsejren over Anaheim.

Den 29-årige canadier hjalp ikke blot sine nye holdkammerater i defensiven, han bidrog også med to måloplæg og en scoring i den anden ende.

Frederik Andersen er fuld af lovord om sin nye kollega.

- Jeg er sikker på, at det føles dejligt for ham at score, men han gør også vores defensiv bedre og hjælper mig i målet. Det er fantastisk, og jeg er sikker på, at han kan fortsætte og hurtigt føle sig tryg her, siger danskeren om Jake Muzzin ifølge nhl.com.

Det var Muzzins tredje kamp for sin nye klub, og han mener, at holdkammeraterne har gjort det nemt for ham at falde til.

- Det er et godt hold og en god træner. Det er meget tydeligt, hvordan vi gerne vil spille. Jeg er meget glad for, hvordan det er gået hidtil, og forhåbentlig fortsætter det, siger Jake Muzzin.

Med sejren cementerer Toronto andenpladsen i NHL's østkonference efter 52 ud af grundspillets 82 kampe.