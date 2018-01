Dansk målmand før EM-semifinale: Vi er svage favoritter

Danmark har i de senere år haft krammet på Sverige. Men svenskerne har et klassehold, advarer Jannick Green.

Danmarks håndboldlandshold ligner på papiret en favorit i fredagens EM-semifinale mod Sverige.

Ikke blot fordi Sverige har klemt sig ind i medaljestriden på yderste mandat trods tre nederlag i seks kampe. Men også fordi Danmark i de senere år har haft et godt tag på det svenske landshold.

Det mener den danske målmand Jannick Green.

- Jeg kan godt være enig i, at vi er små favoritter, selv om svenskerne har et fremragende materiale. De har også mange spillere i Bundesligaen og den franske liga.

- Men i de seneste år har Danmark haft overhånden i forhold til Sverige. Det har vi vel egentlig haft siden Sveriges storhedstid i 1990'erne, siger Jannick Green.

Det er et år, siden de to hold senest mødtes på håndboldbanen. Her vandt Danmark 27-25 i en tæt VM-kamp i Paris.

Det kan meget vel blive lige så jævnbyrdigt denne gang.

- Hvis vi skal slå Sverige, skal vi have dirket deres defensiv op og have skudt hul på deres to keepere.

- Samtidig skal vi have styr på deres offensiv, som har mange strenge at spille på og er farlig fra rigtig mange positioner.

- Vi har måske en lille fordel, men på den anden side er det en semifinale, og det hele skal afgøres i én kamp, siger Jannick Green.

EM-semifinalen mellem Danmark og Sverige begynder klokken 20.30.