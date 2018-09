Dansk landsholdssejr giver rekordhøjt odds

Bookmakerne giver kun det danske landshold få procent chance for et resultat i aftenens kamp mod Slovakiet.

Når det danske landshold løber på banen i Slovakiet onsdag aften, bliver det med et hold af ukendte spillere fra de lavere danske fodboldrækker.

Bookmakerne giver ikke holdet mange chancer i venskabskampen, og hos Danske Spil kan man få 25 gange pengene igen for en sejr.

Aldrig tidligere har det danske landshold været spået så lille en chance for et resultat, fortæller oddsansvarlig Peter Emmike Rasmussen.

- Det er første gange nogensinde, at vi har haft et så højt odds, og det svarer til, at vi giver Danmark to, tre eller fire procent chance for en sejr. Det vil være en kæmpe sensation, siger han.

Konflikten mellem DBU og Spillerforeningen om en ny landsholdsaftale er årsagen til, at Danmark stiller uden de vante profiler.

I stedet har DBU måttet lede efter erstatninger i de lavere rækker og har udtaget 23 spillere fra 2. division, Danmarksserien og Serie 1. Spillerne er til dagligt i klubber som Avarta, Taarup Paarup og Jægersborg.

Flere bookmakere har i en periode slet ikke udbudt spil på kampen, fortæller pressechef Per Marxen fra Unibet.

- Det har været en rimelig udfordrende opgave for vores oddssættere at sætte odds på kampen. Den har været så udfordrende, at vi en periode valgte helt at suspendere for spil, indtil vi vidste, hvilke 23 spillere der var udtaget, siger Per Marxen.

Både Unibet og Danske Spil har først valgt at åbne for spil på kampen onsdag morgen.

En slovakisk sejr giver bare 1,02 gange pengene igen hos Unibet, hvilket betyder, at der er to kroner at tjene, hvis man satser 100 kroner.

- Det svarer til, når man ser kvalifikationskampe, hvor Spanien møder Liechtenstein, eller Frankrig møder San Marino. Det er de i odds, vi er ude i, siger Per Marxen.

Kampen mod Slovakiet starter onsdag aften klokken 20.45.