Dansk kamp mod matchfixing breder sig

Den danske kamp mod matchfixing fortsætter og kan i de kommende år brede sig globalt.

I første omgang etablerer Danmark, Sverige og Norge et samarbejde, der sikrer, at hver nation anerkender de sanktioner, der bliver tildelt i nabolandene.

Hvis en idrætsudøver eksempelvis får en straf for matchfixing i to år i Norge, skal straffen også gælde i de to andre lande. Sådan fungerer reglerne ikke i dag.

Fredag eftermiddag ventes det at blive vedtaget på et fælles nordisk møde på den svenske ø Gotland, fortæller Poul Broberg, chef for public affairs i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Han ser det som et problem, at der hersker forskellige sanktionsprincipper rundt i Norden, og derfor skal der findes fælles fodslag.

- Udfordringen er, at vi har forskellige sanktionsprincipper lige nu. Vi kan se, at en dom i Sverige for at spille på egne kampe gav otte måneders udelukkelse.

- Vi har haft domme i Danmark, som kun gav en spilledags karantæne. Vi har generelt lagt forsigtigt ud, siger Broberg.

- Den positive del af denne historie er, at vi heldigvis ikke har haft mange og alvorlige sager.

- I Sverige har der været virkelig alvorlige sager med forbrydere, der har påvirket spillere, og det har smittet af på det svenske sanktionssystem, forklarer han.

Målet er, at det fælles nordiske samarbejde kommer til at virke om et år.

- Det er en pålagt opgave, at man i september 2019 som eksempelvis svensk fodboldspiller ikke bare kan tage over sundet og spille, hvis man har en sanktion i Sverige.

- Har du fået otte måneders karantæne i Sverige, så får du det også i Danmark, siger Broberg.

Ambitionen er dernæst at få udbredt kampen mod matchfixing globalt med et sanktionssystem, der er mere ensartet.

DIF har en jurist, der sidder med i den ekspertgruppe, der rådgiver Den Internationale Olympiske Komité (IOC) på området.

- Så vi sidder med helt inde i kernen, hvor vi gerne vil sidde.

- Vi er ligesom på dopingområdet afhængige af, at vi får en international indsats på det her, og at vi får sat nogle mere faste rammer for det, siger Broberg.

Det er grunden til, at Danmark vender sig mod IOC, som har en global rolle på matchfixing-området.

- I fremtiden kommer vi særligt fra dansk side til at arbejde meget aktivt for via IOC at skabe en global ramme for det strafsystem, vi gerne vil have indført.

- Vi kan komme til IOC med nogle konkrete modeller, som viser, hvordan det kan gøres uden alt for meget bureaukrati og fælles lovgivning.

- Vi har den model, vi gerne vil promovere til IOC, der så kan komme med nogle mere håndfaste anbefalinger til de 206 olympiske komitéer, siger Broberg.