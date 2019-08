Dansk jernkvinde vil vinde triatlon tre måneder efter fødsel

Michelle Vesterby fødte ved et kejsersnit i maj. Søndag håber hun at vinde Ironman Copenhagen.

For de fleste mennesker er det en voldsom kraftanstrengelse at gennemføre de 3,8 kilometer svømning, 180 kilometer cykling og 42,2 kilometer løb, der tilsammen udgør en ironman.

For danske Michelle Vesterby har udfordringen fået en ny dimension, for hun vil gøre det, tre måneder efter at hun fødte ved et kejsersnit, når hun søndag er til start i KMD Ironman Copenhagen.

Læg dertil, at hun går efter at vinde og dermed booke en plads til VM på Hawaii i oktober.

- Det vil være sindssygt fedt at vinde for tredje gang og lave hattrick. Det er ikke tit, at man får mulighed for det i min sportsgren.

- Formen er god. Jeg føler, at jeg er et godt sted, og at min krop responderer på det, jeg beder den om. Hovedet er toptunet og klar til den udfordring, det skal ud på. Jeg lægger alt over på "muscle memory" (muskelhukommelse) og satser på, at jeg kan hente en sejr hjem, siger Vesterby.

Allerede sidste år trak Vesterby overskrifter, da hun stillede op ved en ironman i Mexico 15 uger henne i graviditeten for at kvalificere sig til VM.

Forsøget kiksede. Siden trænede hun uden at konkurrere frem til det planlagte kejsersnit og fødslen af sønnen Markus i maj.

De tre måneder siden fødslen er gået med amning og træning, og hendes kamp for at vende tilbage til eliten på rekordtid er dokumenteret i en række udsendelser på TV2.

Vesterbys ultimative drøm er at vinde en VM-medalje i den amerikanske østat. Men der er ikke garanti for, at hun vil sige ja til en billet i år.

- Min mission har ændret lidt undervejs. Jeg har haft op- og nedture under graviditeten og efterfølgende. Det ville selvfølgelig være rigtig fedt at stå på startlinjen ved VM igen.

- Men jeg har stået der syv år i træk og været så tæt på det podium. Jeg vil heller ikke tage imod billetten for enhver pris søndag. Hvis jeg kommer ind i en tid, der hedder 10 eller 11 timer, vil jeg heller ikke tage imod den. Jeg skal også være klar, når jeg står på Hawaii, siger hun.

Den nu 35-årige Michelle Vesterby blev nummer fire ved kvindernes ironman-VM i 2015. Året efter blev hun nummer seks.

I 2018 blev hun nummer 27 ved VM, og senere viste det sig, at hun var gravid under løbet.

Falder hun igennem på søndag, planlægger hun i stedet at tage det som en sjov oplevelse. Det vigtigste er at gennemføre - muligvis med en ammepause undervejs.