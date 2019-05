Dansk ishockey vil have talenternes VM til Esbjerg

Danmarks Ishockey Union har budt på værtskabet for B-VM for U20-landshold. Esbjerg er udset som værtsby.

Det danske U20-landshold i ishockey røg ved årsskiftet ud af gruppen med verdens ti bedste nationer efter fem år i træk i det bedste selskab.

Nu håber Danmarks Ishockey Union (DIU), at den næste årgang af talenter får hjemmebane i forsøget på at spille sig tilbage i øverste lag i første hug.

Med Esbjerg som værtsby har unionen nemlig lagt billet ind på B-VM for U20-landshold, officielt kaldet Division 1A, der skal spilles til december.

- Vi kunne godt tænke os at spille det VM på hjemmebane. Men der er tre-fire lande, der har sendt en ansøgning afsted, så konkurrencen er stor, siger general manager i DIU Kim Pedersen.

Ud over Danmark kæmper Hviderusland, Letland, Østrig, Norge og Slovenien om den enlige billet til A-gruppen.

Værten bliver fundet i forbindelse med IIHF's kongres i Bratislava i den kommende weekend.

- Jeg vil vurdere, der er 20-30 procents chance for, at vi får det. Der er nogle gode bud. Blandt andet et fra Minsk i Hviderusland og et godt bud fra Klagenfurt i Østrig, siger Kim Pedersen.

Da DIU tidligere på året første gang luftede tanken om en at være vært for U20-VM, nævnte direktør Ulrik Larsen seks forskellige mulige værtsbyer.

Valget er altså faldet på Esbjerg, hvor man så sent som i februar indviede en totalrenoveret skøjtehal.

- Vi vil gerne belønne de kommuner, der har bygget nyt eller renoveret hallen, som man har gjort i Esbjerg fra top til bund.

- Samtidig ved jeg, at Esbjerg som by og klub er superinteresseret i at være vært, siger Kim Pedersen.

Ud over herrernes U20-VM har DIU også indsendt en ansøgning om at arrangere kvindernes U18-VM i januar næste år.

Det er endnu ikke besluttet, hvor turneringen skal afvikles, hvis Danmark bliver udpeget som vært.