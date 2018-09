Dansk hold henter ryttere i jagt på prokontinental-status

Det danske cykelhold Riwal CeramicSpeed er klar til at skifte titlen som kontinentalhold ud og avancere til at blive et prokontinentalhold.

I forbindelse med "oprykningen" har holdet nu hentet fire nye ryttere til holdet på prokontinental-kontrakter.

Det drejer sig om Rasmus Bøgh Wallin, der i år kører for danske ColoQuick, Emil Vinjebo fra samme hold og Torkil Veyhe fra Team Waoo.

Samtidig vender den tidligere dobbelte danske mester i enkeltstart Rasmus Quaade tilbage til holdet efter tidligere at have kørt for det i 2011.

- Vores første år som prokontinental-hold bliver også et år, hvor vi skal have fundet os selv på det næste niveau. Vi skal være Nordens stærkeste hold, der kører i top-20 på den europæiske rangliste.

- Vi bliver et hold, der jagter vores chancer og tager de udfordringer op, som kommer. Vi vil ikke stille os tilfredse med bare at deltage, siger direktør for holdet Steffen Kromann i en pressemeddelelse.

Holdet er ligeledes ved at omdanne de kontrakter, som to af de nuværende ryttere, Troels Vinther og Jonas Aaen Jørgensen, kører under, så de imødekommer Den Internationale Cykelunions (UCI) regler for prokontinental-kontrakter.

Ansøgningen om at stige i graderne fra 2019-sæsonen blev sendt til UCI i slutningen af juli, og holdet fandt for nylig penge til projektet.

Ifølge holdmedejer Chris Anker Sørensen er det primært holdets nuværende sponsorer, der har været klar til at lægge flere penge i projektet.

UCI skal godkende projektet endeligt, og det sker først efter 1. oktober, hvor der er deadline for ansøgninger fra diverse hold.