Dansk hjælperytter skifter fra Astana til Cofidis

Cykelrytteren Jesper Hansen tager holdmæssigt et skridt ned i næste cykelsæson, når han skifter World Tour-holdet Astana ud med franske Cofidis, der er et prokontinentalhold.

Cofidis skriver fredag, at man har sikret sig en toårig aftale med den 27-årige dansker, som dermed nåede to sæsoner på Astana-holdet.

- Jeg vil have de rigtige forudsætninger for at udvikle mig på holdet og gøre mig selv tilfreds, siger Jesper Hansen ifølge Cofidis.

Selv om Cofidis tilhører niveauet under World Tour-holdene, bliver det franske hold jævnligt inviteret med til de største løb og var således også en del af årets Tour de France.

Under sin tid hos Astana har Jesper Hansen deltaget i de tre grand tours. Så sent som i juli var han med i Tour de France som hjælperytter for Jakob Fuglsang. Jesper Hansen sluttede som nummer 56 i klassementet.

General manager hos Cofidis, Cédric Vasseur, ser Jesper Hansen som lidt af et scoop.

- Der er ingen tvivl om, at Jesper Hansen vil styrke os i løb, der er længere end en uges varighed. Vi kan også sigte et trin højere i det samlede klassement.

- Han er en klar forstærkning, og jeg er overbevist om, at han passer godt ind i kulturen på vores hold, siger Vasseur.

Rollen som hjælperytter er der, hvor danskeren med de gode bjergben gør sig bedst.

- Jeg er lige under de bedste klassementryttere, så derfor er jeg ofte hjælperytteren, der skal hjælpe en klassementrytter i bjergene.

- For det meste kører jeg ikke min egen chance, men hjælper en kaptajn til at få et godt resultat, sagde Jesper Hansen til Ritzau under sommerens Tour de France.