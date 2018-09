Det blev til en mindre dansk sensation, da Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen fredag spillede kvartfinale i badmintonturneringen China Open.

De to danskere, der er seedet som nummer seks, slog de forsvarende verdensmestre fra Kina, Li Junhui og Liu Yuchen, i to sæt med cifrene 21-12, 21-13 og er dermed klar til semifinalen.

Danskerne fik en fremragende start på kampen godt hjulpet på vej af en god defensiv. Astrup og Skaarup Rasmussen førte fra start til slut og vandt uden de store vanskeligheder første sæt med fire point i træk.

Det gode danske spil fortsatte i starten af andet sæt. Kineserne virkede trods de hjemlige omgivelser ikke særligt opsatte på at vise, hvorfor de i starten af august blev kåret til verdens bedste.

9-2 nåede danskerne at komme foran, før de to kinesere begyndte at bide fra sig. Ved pausen midt i sættet stod der således 11-6 i dansk favør, og kineserne kom nærmere og nærmere.

Men selv om de to danskere virkede mere anspændte i takt med, at sejren kom nærmere, formåede de at blive ved med at sætte point på tavlen.

Til sidst stod Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen med hele syv matchbolde. Dem skulle de kun bruge en af.

Danskerne havde før fredagens kvartfinale i fem forsøg aldrig formået at besejre de to kinesere.

Lørdag møder de useedede Chen Hung Ling og Wang Chi-Lin fra Taiwan i semifinalen.

Det er tredje gang i år, at danskerne spiller sig i en semifinale, men det er første gang, at det sker i en så stor turnering.

China Open har en samlet præmiepulje på én million dollar og er som Super 1000-turnering rangeret på samme niveau som All England og Indonesia Open på World Touren.

Kun sæsonfinalen, World Tour Finals, er rangeret højere.