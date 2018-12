Dansk håndboldprofil forlænger med ungarsk storklub

Håndboldspilleren Anne Mette Hansen kommer også i den kommende sæson til at jagte europæiske triumfer med den ungarske klub Györ.

Hansens oprindelige kontrakt stod til at udløbe til sommer, men parterne er blevet enige om at udnytte en gensidig option til at forlænge samarbejdet med yderligere en sæson. Dermed løber aftalen nu til sommeren 2020.

Det oplyser Györ på sin hjemmeside.

- I år har hun haft en vigtig rolle i både angreb og forsvar og har gjort det godt. Vi vil gerne vise vores tillid til hende ved at udnytte optionen, og det var hun positiv over for, siger klubpræsident Bartha Csaba.

Anne Mette Hansen skiftede til den ungarske storklub fra København Håndbold forud for sidste sæson, men blev hurtigt ramt af en knæskade, der blandt andet kostede deltagelsen ved VM i Tyskland.

Hun kæmpede sig tilbage i løbet af foråret, og debutsæsonen sluttede i triumf med Champions League-sejr og nationalt mesterskab.

Efter sommerpausen har den 24-årige dansker bidt sig fast som en profil på det stjernebesatte mandskab.

- En drøm gik i opfyldelse med min kontrakt med Györ. Jeg føler stor tillid fra klubben og er glad for forlængelsen. Jeg tror, vi får succes sammen i år og næste år, siger Anne Mette Hansen til klubbens hjemmeside.