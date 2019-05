Nick Olesen er blevet belønnet for en stærk sæson i svensk ishockey med udtagelse til den danske VM-trup.

Fem spillere kan få VM-debut for det danske ishockeylandshold, hvis de kommer på isen i Danmarks premierekamp mod Frankrig i Kosice lørdag middag.

En af dem er forwarden Nick Olesen, der med udtagelsen til VM-truppen er blevet belønnet for en fin sæson for IK Pantern i den næstbedste svenske række.

- Niveauet i Sverige er højt, men jeg har haft en god sæson, hvor jeg har fået meget tillid fra træneren. Og så er både præstationerne og pointene fulgt efter, siger Nick Olesen.

Trods sine kun 23 år har han allerede været vidt omkring og har spillet for en lang række klubber i tre forskellige lande.

Seniorgennembruddet kom sidste år hjemme i Frederikshavn, og udviklingen er altså fortsat i Sverige.

- Målet er at spille i så god en liga som muligt, og det er nok grunden til, at jeg har været rundt omkring og har prøvet lidt af hvert.

- Nu er jeg faldet rigtig godt til i Allsvenskan, som passer mig godt, og så er næste skridt at komme op i eliteserien, siger Nick Olesen.

Han var i 2014 med til U20-VM på et stærkt hold med blandt andre Oliver Bjorkstrand, Nikolaj Ehlers og Mikkel Aagaard.

I det selskab var Nick Olesen ikke blandt de største talenter, men han er altså alligevel i gang med at skabe sig en fin karriere i svensk ishockey.

Danmarks Ishockey Unions talentchef, Olaf Eller, fremhæver den arbejdsomme målskytte som et godt eksempel for fremtidens ishockeytalenter.

- Man kunne godt se, at han havde nogle ting. Men jeg havde ikke regnet med, at han var nået så langt, som han er nået i år. Det er en stor, glædelig overraskelse. Det er fedt at se, siger Olaf Eller.

Ifølge hovedpersonen selv er opskriften på fremmarchen ganske simpel.

- Det ligger nok i min moral og indstilling til det hele. Jeg giver altid 100 procent, og nogle gange slår vilje talent. Det handler om hård træning og at spille i de rigtige klubber, siger han.

Foreløbig er det altså kun gået fremad. Men hvor langt rækker det for den nye VM-spiller?

- Det er et godt spørgsmål. Drømmen er selvfølgelig altid NHL, men om det rækker til det, ved man jo ikke. Det er for tidligt at afskrive endnu, synes jeg, siger Nick Olesen.

Under træningen i Kosice har han spillet i fjerdekæden med Morten Poulsen og Julian Jakobsen.

Det danske holds VM-premiere mod Frankrig begynder klokken 12.15.