Dansk debutant kommer godt fra start på PGA Touren

Sebastian Cappelen fik torsdag aften debut på PGA Touren ved turneringen A Military Tribute at The Greenbrie.

Den danske golfspiller Sebastian Cappelen gik i et slag under par i sin debut på den amerikanske PGA Tour.

På første runde ved den første turnering i den nye sæson på PGA Touren, A Military Tribute at The Greenbrie i West Virginia i USA, gik den 29-årige debutant rundt i 69 slag.

Det rækker til en delt 73.-plads ud af turneringens 153 deltagere.

Sebastian Cappelen spiller for første gang i sin karriere på PGA Touren, efter at han kvalificerede sig ved at slutte blandt de 25 bedste spillere på Korn Ferry Tour, som er niveauet under PGA Touren.

Det tog Cappelen fem år at nå sit mål.

- Det er ret surrealistisk. Det er stadig ikke helt gået op for både mig og min kone, at der vil være ret mange ændringer i vores hverdag, sagde Cappelen til DR inden turneringen.

- Det har også været et mål for mig at kunne gå en anden vej, end andre har gjort før. Det har været en stor del af min motivation. Det betyder utrolig meget, sagde han.

Amerikanske Robby Shelton ligger på førstepladsen efter en runde i otte slag under par.

Vinderen kan stikke 1,35 millioner dollar i lommen svarende til 9,1 millioner kroner.

Fredag aften dansk tid slår Sebastian Cappelen ud på anden runde ved turneringen.

Typisk går de 70 bedste spillere efter de første to runder ved en turnering på PGA Touren videre til finalerunderne i weekenden.