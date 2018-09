Dansk damedouble spiller sig i kinesisk kvartfinale

Den danske damedouble med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen er klar til kvartfinalen i den store badmintonturnering China Open.

Det står klart, efter at parret torsdag vandt i to sæt over kinesiske Yue Du og Yinhui Li med cifrene 21-18, 21-19.

Fruergaard og Thygesen tabte det første point i første sæt, men fik med det samme udlignet, bragt sig foran for derefter at føre resten af sættet.

I andet sæt skiftede føringen flere gange. Til sidst var kineserne foran 18-16, men danskerne fik med en god slutspurt taget fem point, mens hjemmebaneparret gik lidt i stå.

Maiken Fruergaard og Sara Thygesen kan i kvartfinalen ende med at møde de andenseedede japanere Misaki Matsutomo og Ayaka Takahashi, der senere torsdag møder et indonesisk par.

Den danske herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen kan også booke en plads i kvartfinalen, når de torsdag møder tyske Mark Lamsfuss og Marvin Seidel.

Mixeddoublen med Mathias Christiansen og Christinna Pedersen er ligeledes i aktion torsdag.

China Open er som Super 1000-turnering rangeret på samme niveau som All England og Indonesia Open på World Touren. Kun sæsonfinalen, World Tour Finals, er rangeret højere.