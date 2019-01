Dansk cykeltalent må vente på Tour de France-debut

Mads Pedersen er udset til at køre Vueltaen i denne sæson, hvor han satser tungt på forårsklassikerne og VM.

Det bliver efter alt at dømme heller ikke i 2019, at cykelrytteren Mads Pedersen får sin debut i verdens største cykelløb, Tour de France.

Pedersen er godt nok med i Trek-holdets udvidede bruttotrup, men umiddelbart er det ikke planen, at det 23-årige stortalent skal hjælpe holdets nye kaptajn, Richie Porte, på de franske landeveje til sommer.

- Jeg har været inde i billedet, og Richie Porte har sagt til holdet, at han gerne vil have mig med, men Touren ligger ikke så godt til mig i år.

- Derfor syntes holdledelsen, at det var en bedre idé, at jeg fokuserede på Vuelta a España og derefter på VM, siger Mads Pedersen.

Han har de seneste to år kørt Giro d'Italia, men det løb dropper han altså til fordel for den spanske rundtur.

Med udsigt til at være i storform til VM i England i slutningen af september kan Mads Pedersen godt leve med at se Tour de France på tv endnu engang.

- Jeg har forhåbentlig mange år til at ramme Touren. Jeg er ret afklaret med, at det ikke kommer til at ske.

- Jeg er stadig med i den store bruttotrup, men det er ikke sådan, at korthuset ramler, hvis jeg ikke kommer med, siger han.

Planerne vil utvivlsomt skabe ærgrelse hos direktøren for PostNord Danmark Rundt, Jesper Worre.

Løbet kolliderer i denne sæson med netop Vuelta a España, og derfor bliver det uden Mads Pedersen, som vandt det danske etapeløb i 2017.

- Ja, desværre. Jesper har valgt at lægge det under Vueltaen, og det kan jeg sådan set godt forstå, men det passer bare dårligt i mine forberedelser til at skulle køre VM, siger Mads Pedersen.

Han indleder sæsonen med det franske etapeløb Etoile de Bessèges i begyndelsen af februar, hvor formen skal bygges op til forårsklassikerne, som han igen satser tungt på.

- Jeg kører alle brostensløbene, og det er her, mit fokus ligger i foråret, siger Mads Pedersen.

Han chokerede sidste år ved at blive nummer to i Flandern Rundt og blev derudover noteret for fire sejre - deriblandt endagsløbet Tour de l'Eurométropole og enkeltstarten i PostNord Danmark Rundt.