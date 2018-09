Dansk cykeltalent lander kontrakt med World Tour-hold

Cykelrytteren Casper Pedersen fortsætter fra årsskiftet karrieren hos World Tour-holdet Team Sunweb.

Det tyske cykelhold har indgået en treårig aftale med det danske talent.

- Jeg har i flere år ønsket at køre for dette hold, så det er en stor drøm, der er gået i opfyldelse, siger Casper Pedersen til holdets hjemmeside.

Den 22-årige dansker har hidtil kørt for prokontinental-holdet Aqua Blue Sport, der for nylig meddelte, at man lukkede ned efter den igangværende sæson.

Hos Team Sunweb bliver Casper Pedersen holdkammerat med landsmanden Søren Kragh Andersen. Desuden er Morten Bennekou tilknyttet holdet som sportsdirektør.

Sunweb-træner Marc Reef har store forventninger til Casper Pedersen.

- Vi har fulgt ham gennem et godt stykke tid, og vi tror på, at han har potentiale til at køre de flamske klassikere og i vores sprinttog.

- Til at begynde med får han en hjælpefunktion, og så kan han gradvist vokse derfra, siger Marc Reef til cykelholdets hjemmeside.