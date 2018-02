Dansk curlingskipper: Norges firere gjorde ondt

To ender blev fatale, da Danmarks curlingherrer tabte til Norge ved vinter-OL, medgiver Rasmus Stjerne.

8-10 lød nederlaget, da Danmarks curlingherrer natten til søndag mødte Norge ved vinter-OL i Pyeongchang.

Danmark var godt med set over hele kampen, men to ender blev fatale for danskerne. Både i fjerde og sjette ende kunne Norge notere fire point til regnskabet, så stillingen pludselig lød 9-3.

Og det nager den danske skipper, Rasmus Stjerne.

- Over ti ender var det rigtig fornuftigt, men de to ender var knap så fornuftige. Vi spillede en god gang curling, men på de to firere var vi bare ikke skarpe nok.

- Den første firer gjorde ondt, men vi tabte ikke her og havde stadig masser af tid med kun tre point op.

- Den anden firer gjorde rigtig ondt, fordi vi havde spillet o.k., men manglede tur i den. Norge ramte, hvad de kunne, og havde pludselig fire derinde. "Hvad skete der lige der?", stod vi og tænkte, siger Rasmus Stjerne.

Danmark er nu noteret for fire nederlag og blot en enkelt sejr i turneringen, og det bliver svært at avancere blandt de fire bedste.

- Det er ingen hemmelighed, at vi ligger i bunden, hvor vi helst ikke skulle være. Men feltet er stadig tæt, og der er stadig fire kampe tilbage til at spille vores chance, siger skipperen.

Den næste kamp venter allerede søndag klokken 12.05 mod værterne fra Sydkorea.

- Nu skal vi lige restituere og have noget mad, og så må vi bygge os selv op igen. Vi skal være skarpe mod værtsnationen, lyder det fra den danske skipper.